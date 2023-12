Dà in escandescenza in pronto soccorso e aggredisce medici, guardia e poliziotti

Si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per ricevere cure sanitarie, ma dopo essere stato medicato ha rifiutato di andare via nonostante l'arrivo di un paziente in codice rosso. Invitato a lasciare la medicheria per consentire il soccorso del nuovo paziente, l'uomo, un cittadino nigeriano di 32 anni, ha dato in escandescenze e ha aggredito il medico di servizio al pronto soccorso e poi una guardia giurata interna intervenuta, cercando anche di sottrarre l'arma in dotazione.

Sul posto è stato quindi necessario l'intervento del personale del commissariato di polizia, allertato da una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze 112. Gli agenti, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare il paziente nonostante continuasse a divincolarsi e a reagire in modo aggressivo colpendo il personale. Alla fine della colluttazione i poliziotti, il medico di turno e la guardia giurata hanno avuto necessità di ricorrere alle cure mediche.

L'intervento si è concluso con l'arresto del 32enne straniero e il suo trasferimento nel carcere di Cassino, ritenuto responsabile di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.