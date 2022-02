Cup, la Asl amplia l'offerta a Formia con l'apertura di altri due sportelli

La Asl di Latina, nel processo di miglioramento della qualità e dell'accessibilità dei servizi, sta provvedendo ad aumentare il numero degli sportelli Cup dell’ospedale di Formia, con l’apertura di uno sportello la mattina, dal lunedì al sabato, e di un altro nel pomeriggio nei giorni di mercoledì e venerdì.

Oggi il Cup dell’ospedale di Formia, che assicura l’accettazione di 128 prestazioni al giorno, è aperto al pubblico con le seguenti modalità e orari: tre sportelli dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30: altri tre sportelli aperti il sabato dalle 7.30 alle 12; 2 aperti il lunedì, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17; uno infine sportello il mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 17; Per facilitare l’accesso e supportare l’attività degli sportelli, così da diminuire le attese dei cittadini, le impegnative con i codici di esenzione delle seguenti categorie protette (052 trapiantati di reni, M50 gravidanza a rischio, esami effettuati dagli operatori del Cad, esami effettuati dalle cliniche private operanti su tutto il territorio del sud pontino ontino, e i prelievi provenienti dalla comunità Maricae di Minturno e dalla casa “Sorriso sul Mare”)vengono accettate direttamente nel punto prelievi di Formia e nella Uoc Patologia Clinica. "L’Azienda sanitaria - si legge in una nota della Asl - malgrado le difficoltà e le incertezze dell’attuale quadro pandemico, si impegna costantemente ad assicurare un Servizio Sanitario adeguato alle necessità dei cittadini, in un’ottica di umanizzazione e dignità del paziente".