Formia, la Cassazione annulla la confisca dei beni di Vincenzo Zangrillo

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di confisca dei beni di Vincenzo Zangrillo, il 60enne imprenditore di Formia, disposto dal Tribunale di Latina e poi confermato dalla Corte di Appello di Roma.

La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso dei legali di Zangrillo e dei suoi familiari, gli avvocati Giuseppe Stellato e Pasquale Cardillo Cupo, rimandando gli atti indietro ad altra Sezione della Corte di Appello per nuova pronuncia. Il provvedimento riguarda beni per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro, un patrimonio che comprende omprende 200 mezzi tra autoarticolati, autovetture, motocicli, furgoni, 150 immobili come abitazioni, uffici, opifici e magazzini, 21 ettari di terreni ubicati nelle province di Latina e Frosinone, 6 società, 21 conti correnti e rapporti bancari di varia natura.

Nel marzo 2018 il Tribunale di Latina, accogliendo la proposta del direttore della Dia, aveva già confiscato il suo patrimonio nelle province di Latina, Frosinone, Napoli e Isernia, e provveduto a sottoporlo anche alla misura della sorveglianza speciale per tre anni.