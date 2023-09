Ruba in un'auto, scoperto dai carabinieri: aveva carte di credito e una bici oggetto di altri furti

E' stato sorpreso dai carabinieri poco dopo essersi impossessato di un telefono cellulare che era all'interno di un'auto parcheggiata lungo la via Appia a Formia. I militari del Norm- sezione Radiomobile hanno arrestato per il reato di furto aggravato un 45enne di Napoli, disoccupato e già gravato da precedenti di polizia.

Dopo averlo fermato i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione della sua auto e l'ulteriore accertamento ha consentito di scoprire e sequestrare arnasi da scasso, due carte di credito, una bicicletta elettrica marca Bike Vivo e anche il cellulare Samsung appena rubato che è stato poi restituito al legittimo proprietario.

L'uomo è stato dunque tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Scauri come disposto dall'autorità giudiziaria, mentre i carabinieri continuano ad indagare per risalire ai proprietari delle carte di credito e della bicicletta presumibilmente oggetto di altri furti consumati in zona.