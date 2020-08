Rubano un cellulare e una catenina da un'auto in sosta: sorpresi e arrestati a Formia

Due giovani di 20 e 31 anni sono stati arrestati per furto nella notte a Formia da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri. I due sono stati intercettati in via Mamurra, dove poco prima avevano commesso un furto distruggendo il vetro posteriore di un’auto in sosta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La perquisizione personale ha permesso di trovare, all’interno dei loro zaini, un telefono cellulare, una catenina d’argento con un ciondolo e diversi arnesi da scasso. Telefono e catenina sono stati riconosciuti dalla vittima del furto e restituiti mentre gli arnesi da scasso sottoposti a sequestro. I due ragazzi sono stati invece trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di Formia.