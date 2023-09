Fermato dai carabinieri e trovato con le dosi di hashish

Nell'ambito di un'attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio nel sud pontino, il personale della sezione radiomobile del Norm della compagnia dei carabinieri di Formia ha arrestato un 29enne per detenzione ai fini di spaccio e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, di nazionalità egiziana, è stato sorpreso nei giorni scorsi mentre percorreva le strade nel centro abitato di Formia. Alla vista del posto di blocco dei militari ha cercato di evitare il controllo opponendo resistenza ma i carabinieri sono riusciti a sottoporlo a una perquisizione trovando lo stupefacente. Il 29enne nascondeva infatti 18 grammi di hashish suddivisi in 18 stecche. In considerazione dei suoi precedenti, la perqusizione è stata dunque estesa anche all'abitazione del giovane straniero, dove i carabinieri hanno rinvenuto, opportunamente nascosti, ulteriori 17 di hashish suddivisi in 7 stecche, insieme ad altro materiale utile al confezionamento della droga. In particolare sono stati scoperti e sequestrati due coltelli con residui di hashish, 164 bustine in cellophane e un bilancino di precisione.