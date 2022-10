Blitz antidroga: 22enne scoperto in casa con oltre mezzo etto di hashish e un bilancino

Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Con queste accuse è stato arrestato dai carabinieri un 22enne di Formia, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati legati alla droga e di quelli contro il patrimonio.

A conclusione di un'attività investigativa condotta dai militari della compagnia di Formia sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria di Cassino elementi a carico del giovane che hanno portato al suo arresto. Il ragazzo è stato infatti fermato dai carabinieri del Norm, sezione radiomobile, che nel corso di una perquisizione domiciliare lo hanno trovato in possesso di alcuni grammi di droga. Si trattava in particolare di 63,5 grammi di hashish. Insieme allo stupefacente è stato trovato in casa e sottoposto a sequestro anche un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente.