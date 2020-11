Quasi 60 grammi di droga, denaro e bilancini nascosti in casa: un arresto a Formia

Un arresto per spaccio a Formia e una segnalazione per uso personale di stupefacenti. i carabinieri della compagnia locale, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un ragazzo di 18 anni perché trovato in possesso, nel corso di una perquisizione personale e domiciliarie, di quasi 60 grammi di hashish, che era stato occultato e diviso in dosi pronte per lo spaccio. In casa i militari hanno rinvenuto anche la somma di 900 euro insieme a un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

I carabinieri hanno poi proceduto al controllo di un 34enne tunisino senza fissa dimora e lo hanno trovato con alcune dosi di hashish, segnalandolo alla Prefettura per uso personale di droga.

Nel corso del servizio di controllo a Formia sono stati complessivamente fermati 41 veicoli e identificate 84 persone, elevando diverse sanzioni anche in materia di mancato rispetto delle normative per limitare la diffusione del covid.