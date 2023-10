Davanti ai carabinieri getta via la borsa: dentro c'era mezzo etto di hashish

Stava camminando a piedi verso casa ma alla vista dell'auto dei carabinieri ha tentato di disfarsi di un borsello lanciandolo in un terreno fra i rovi. Un gesto che ha però insospettito i militari dell'Arma.

Con l'ausilio del personale dei vigili del fuoco di Gaeta il borsello è stato recuperato. All'interno era nascosto lo stupefacente: per la precisione 53 grammi di hashish, che sono stati sottoposti a sequestro. Per la donna, una 30enne di Formia, già nota agli archivi delle forze dell'ordine per i suoi precedenti, è invece scattato l'arresto in regime di domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.