Blitz della Finanza in casa di un 20enne: trovato con quasi due etti di cocaina e hashish

I finanzieri del Gruppo di Formia, nell’ambito di mirato servizio di controllo economico del territorio, nei giorni scorsi hanno arrestato un 20enne del posto trovato in possesso di hashish e cocaina. Il giovane è stato fermato dai finanzieri mentre era a bordo della sua auto. Nell'abitacolo sono state rinvenute 23 dosi di polvere bianca che avrebbero furttato circa mille euro dalla vendita al dettaglio, insieme a un quantitativo minore di hashish.

I fianzieri hanno così deciso di estendere i controlli anche all'abitazione del ragazzo, dove hanno rinvenuto una piantina di marijuana e altre dosi della stessa sostanza nascoste dentro un recipiente e pronte per essere consumate. Il 20enne è stato dunque arrestato in flagranza per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata ammonta complessivamente a 170,5 grammi, tra cocaina, hashish e marijuana. Oltre allo stupefacente è finito sotto sequestro anche un bilancino di precisione.

Mentre il 20enne è finito ai domiciliari, nella stessa serata i finanzieri di Formia hanno segnalato alla prefettura un altro giovanissimo che, all’atto del controllo di polizia, è stato trovato con modiche quantità di hashish.