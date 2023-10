Ruba l'auto a una studentessa: "Per la restituzione voglio 1.500 euro"

Si trovava ad Aversa, in provincia di Caserta, dove aveva seguito alcune lezioni in un centro studi. Alla fine della giornata non ha però più trovato la sua auto nel posto in cui l'aveva parcheggiata. Dopo averla cercata invano ha così dovuto sporgre denuncia per furto alla alla stazione dei carabinieri di Aversa, ma il giorno seguente, inaspettatamente, la ragazza ha ricevuto una telefonata da parte di uno sconosciuto che le chiedeva una somma di denaro per riavere indietro il veicolo. La disavventura è capitata il 20 ottobre a una studentessa 28enne di Formia, vittima di un'estorsione con "cavallo di ritorno".

Al telefono una voce maschile le chiedeva la somma di 1.500 euro come corrispettivo per ritrovare e recuperare l'auto. Così la ragazza ha accettato la proposta e, in attesa di ricevere una nuova telefonata per avere indicazioni su tempo e luogo del ritiro, si è recata al comando della stazione dei carabinieri di Scauri. I militari, insieme ai colleghi del Norm della sezione operativa della compagnia di Formia, opportunamente allertati, hanno avviato un'attività investigativa e informato di volta in volta tutti i comandi dell'Arma, anche fuori provincia, interessati alla vicenda, tra cui i carabinieri del Norm dei comandi compagnia di Aversa e Castello di Cisterna, in provincia rispettivamente di Caserta e di Napoli.

Intanto, nel corso della mattinata del 21 ottobre, sono intercorse diverse telefonate tra la vittima e il malvivente, nel corso delle quali sono stati proposti orari e luoghi diversi in cui formalizzare lo scambio, da Formia ad Aversa fino al comune di Acerra. L'estorsore suggeriva alla donna di non attendere a casa e di uscire nel caso avesse dovuto svolgere qualche commissione, magari utilizzzando un taxi di cui lui stesso avrebbe pagato le spese. Sul luogo definitivo dell’appuntamento, per un 44enne di Afragola è arrivata l'amara sorpresa. A presentarsi infatti non è stata la ragazza ma i carabinieri di Castello di Cisterna e di Formia, che erano appostati nelle immediate vicinanze. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare, opportunamente sequestrato, e di un biglietto in cui era riportato un indirizzo nel comune di Aversa, dove successivamente è stata rinvenuta l’auto della studentessa. Per il 44enne è scattato quindi l'arresto e il trasferimento nel carcere di Napoli Poggioreale, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.