Era ai domiciliari ma si allontana da casa: individuato e arrestato in flagranza sulla via Appia

E' stato arrestato in flagranza di reato per evasione un uomo di 29 anni, originario di Napoli ma residente a Formia. L'uomo si era arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione in cui era sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Con la segnalazione dell'allontanamento sono scattate le ricerce dei carabinieri del Norm- sezione operativa della compagnia di Formia in collaborazione con i militari della stazione di Scauri.

In seguito a uno specifico controllo, finalizzato proprio a verificare il corretto rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, l’uomo non è stato trovato in casa. I controlli si sono dunque estesi su tutto il territorio di competenza della compagnia di Formia, con verifiche mirate in pub, bar e centri scommesse. Nella stessa serata l'uomo è stato sorpreso a Scauri, mentre percorreva un tratto della via Appia. Il riconoscimento è avvenuto grazie alla descrizione dettagliata dei familiari, che hanno evidenziato l'abbigliamento che l'uomo indossava quando è uscito dall'abitazione. All'atto dell'individuazione aveva gli stessi indumenti.

Con l'arresto in flagranza di reato, l'autorità giudiziaria di Cassino ha disposto per il 29enne la collocazione nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa della decisione del magistrato.