Fermato dalla polizia dà in escandescenze e manda in ospedale un agente: foglio di via obbligatorio

Foglio di via obbligatorio, da parte del commissariato di polizia di Formia, nei confronti di un cittadino straniero residente in Italia. Un 45enne, con numerosi precedenti a carico per reati contro la persona, non potrà più tornare a Formia. L'uomo, durante un controllo della polizia ferroviaria è stato condotto negli uffici del commissariato per la notifica di un atto giudiziario.

Ma qui ha dato in escandescenza aggredendo senza motivo i poliziotti e causando a uno di loro delle lesioni che hanno richiesto le cure dei sanitari dell'ospedale. Il 45enne dunque è stato arrestato per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e dopo il giudizio per direttissima e la convalida dell'arresto è stato rimesso in libertà. Nei suoi confronti però il questore di Latina ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno per tre anni nella città pontina e l'avvertimento che, in caso di violazione, sarà denunciato all'autorità giudiziaria.