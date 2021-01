Appuntato della Finanza sorpreso a spacciare, arrestato dai colleghi e dagli agenti di polizia

Il 49enne, in servizio presso la scuola nautica di Gaeta, è stato anche trovato in possesso di altre undici dosi

Un appuntato della Guardia di Finanza, attualmente in forza alla Scuola nautica di Gaeta, è stato arrestato a Formia con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, 49 anni, che non è impiegato in servizi operativi, è incappato in un servizio congiunto di contrasto allo spaccio di droga che vedeva in campo militari della locale Compagnia Guardia di Finanza e agenti del Commissariato di polizia.

L’arresto è avvenuto nei pressi di Torre Mola ove poliziotti e finanzieri hanno bloccato il 49enne poco dopo averlo notato cedere una dose ad un assuntore. Le successive attività di perquisizione hanno consentito di rinvenire altri quattro grammi di cocaina, suddivisi in undici dosi, che l’uomo aveva nella sua disponibilità al momento dell’arresto; è stato sottoposto a sequestro il motoveicolo a bordo del quale l’uomo si muoveva ed utilizzato per l’attività di spaccio.

Il 49enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del magistrato.