Indagato per stalking non poteva avvicinare la vittima: la polizia lo scopre in auto con lei

Indagato per atti persecutori dopo la denuncia di una giovane ragazza e destinatario dal mese di marzo di una misura catelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Ora per un 24enne di Formia è scattato l'arresto.

Nella serata di sabato, nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto dalle pattuglie della squadra volante del commissariato di Formia, il giovane è stato fermato dagli agenti perché sorpreso in auto con la ragazza, vittima degli atti persecutori. Per questa ragione è stato arrestato in flagranza di reato per violazione della misura cautelare e dei divieti che gli erano stati imposti.

La procura di Cassino ha disposto per il ragazzo gli arresti domiciliari, confermati dal tribunale in seguito alla convalida dell'arresto.