Viola il divieto di avvicinamento, scatta l'allarme del braccialetto elettronico: i carabinieri lo trovano sotto casa della ex

E' stato arrestato in flagranza di reato un 29enne originario di Napoli e residente a Formia, per aver violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna. Il giovane già lo scorso ottobre era stato accusato di aver commesso una rapina nell'abitazione della donna e in quell'occasione era stato arrestato in flagranza di reato dagli stessi militari dell'Arma.

Il nuovo arrestato è scattato dopo che il giovane, sottoposto alla misura del braccialetto elettronico antistalking, si era di nuovo avvicinato all'appartamento della vittima innescando così l'allarme collegato alle centrali operative del comando provinciale dei carabinieri di Latina e del comando di Formia. Le pattuglie del Norm- sezione radiomobile, hanno così raggiunto tempestivamente il luogo di residenza della donna scongiurando una possibile aggressione. La ragazza infatti stava per uscire di casa e si sarebbe trovata, da sola, faccia a faccia con l'ex.

A carico del 29enne è stata disposta dall'autorità giudiziaria di Cassino la misura degli arresti domiciliari.