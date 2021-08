Bottiglia incendiaria contro un'auto parcheggiata in un giardino privato: indagini serrate della polizia

Il misterioso attentato, secondo i primi elementi raccolti dagli agenti, non sarebbe però collegato a fenomeni criminali. Accertamenti in corso per risalire all'autore

Allarme nella notte a Formia per il lancio di una bottiglia incendiaria nel giardino di un'abitazione privata. I poliziotti della squadra volante sono intervenuti intorno alle 2 in seguito a una richiesta arrivata al 113 e hanno constatato che era stata lanciata una bottiglia contro un'auto parcheggiata dentro il giardino di una casa.

Gli esperti della polizia scientifica nel corso di un sopralluogo hanno rinvenuto a terra, nei pressi del veicolo, la bottiglia in frantumi che aveva colpito il parabrezza dell'auto ma non si era innescata nonostante fosse piena di liquido infiammabile. Le prime indagini avviate dagli agenti hanno consentito di acquisire elementi che tendono ad escludere che il movente sia legato a fenomeni criminali. Sono però in corso ulteriori accertamenti finalizzate all'identificazione dell'autore e non si escludono sviluppi a stretto giro.