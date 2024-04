Mesi di persecuzioni, botte e minacce alla ex: braccialetto elettronico per un 22enne

Era già stato arrestato in flagranza di reato il 6 aprile scorso dal personale della compagnia dei carabinieri di Formia che erano intervenuti in soccorso di una giovane donna aggredita e lo avevano trovato in possesso di un etto di hashish. Nei giorni scorsi ha aggredito di nuovo la donne e ora a carico di un 22enne formiano è stato emesso dalla procura di Cassino un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offessa, con applicazione del braccialetto elettronico.

I carabinieri di Formia, attraverso un'attività di indagine, hanno fatto luce su una serie di altri maltrattamenti nei confronti della ragazza alla quale era stato legato in passato da una relazione sentimentale: violenze, minacce e atti persecutori che andavano avanti da mesi e che stavano rendendo la vita impossibile alla vittima.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria imporrà ora al ragazzo il divieto assoluto di avvicinarsi alla donna, con tanto di obbligo di indossare il braccialetto elettronico che consentirà alle forze dell'ordine di monitorare costantemente i suoi movimenti. Una misura cautelare adottata dunque per proteggere la vittima e prevenire altri episodi di violenza.