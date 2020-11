Controlli notturni nel sud pontino, un arresto per droga e otto denunce

E’ di un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e otto denunce per violazioni di vario genere il bilancio del servizio coordinato di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia del carabinieri di Formia messo in atto nella nottata tra sabato e domenica.

I militari dell’Arma hanno arrestato B.A., 43 anni, residente a Minturno, frazione Scauri, 25 anni, 1995, residente a Gaeta, disoccupato, incensurato, poi segnalato alla competente Prefettura. In seguito ad una successiva perquisizione domiciliare nei confronti del 43enne è stato rinvenuto materiale utile per il confezionamento di stupefacente e la somma contante di 500 euro, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso dello stesso servizio coordinato sono stati denunciati a piede libero: M.M., 48 anni, residente a Santi Cosma e Damiano, gravato da precedenti di polizia poiché sorpreso alla guida sprovvisto di patente poiché già ritiratagli; T.L.R.E.29 anni, residente a Minturno poiché sorpreso alla guida di un motociclo, poi sequestrato, sprovvisto di patente poiché mai conseguita; P.E., 37 anni, residente a Santi Cosma e Damiano, gravato da precedenti di polizia poiché sorpreso alla guida di un motociclo, poi sequestrato, sprovvisto di patente poiché già ritiratagli; Z.B., 26 anni, residente a Minturno poiché sorpreso alla guida di autovettura ed essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti dell’uso di sostanze stupefacenti. Patente di guida ritirata; A.L, 23 anni, residente a Gaeta, disoccupato, gravato da precedenti di polizia per aver fornito false generalità agli operanti durante un controllo; M.I., 22 anni, residente a Milano, disoccupato, poiché sorpreso alla guida di un’autovettura con tasso alcolemico superiore alla norma. Patente di guida ritirata