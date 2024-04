Per mesi aveva perseguitato la donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. I fatti risalgono al 2019. E dalla denuncia della vittime e dalle indagini successive delle forze dell'ordine è scaturito un processo a carico di un 47enne di Formia che lo ha giudicato colpevole condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione.

Stalking per mesi alla ex compagna: l'uomo condannato finisce in carcere