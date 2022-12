Movida sotto osservazione a Natale: multati tre locali

Intensificati i controlli dei carabinieri durante le festività natalizie per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Verifiche e ispezioni hanno interessato anche il territorio di Formia, dove i militari della compagnia locale hanno sottoposto a controllo alcuni locali della movida.

Il bilancio è stato di tre contravvenzioni amministrative elevate, per un totale di 2.564 euro. Gli esercizi commerciali sono stati multati per non aver rispettato gli orari di chiusura, violando anche il regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, per la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità e per mancato superamento delle barriere architettoniche poiché uno dei locali non aveva predisposto opere per consentire l'accesso ai diversamente abili.