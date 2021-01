Formia, raffica di controlli. Denunce per droga, guida in stato di ebbrezza e ricettazione

Raffica di controlli da parte dei carabinieri di Formia effettuati in tutto il territorio di giurisdizione e finalizzati a prevenire e contrastare i reati in genere.

Nel corso dell’attività sono state 4 le denunce da parte dei militari. Nello specifico deferita una giovane di 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stata trovata in possesso, a seguito di una perquisizione domiciliare, di 5,7 grammi di hashish; stesso provvedimento anche per un 51enne che deve invece rispondere del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol: nel corso dei controlli, effettuati anche con l’alcolimetrico, è stato trovato alla guida del proprio ciclomotore con un tasso alcolemico superiore ai limii previsti. Per lui anche il ritiro della patente. Due donne di 46 e 21 anni, invece, sono state denunciate per ricettazione dopo che sono state trovate in possesso di oggetti, documenti e la somma 520 euro provento di alcuni furti su auto che sono stati messi a segno a Formia.

Altre cinque persone, poi, sono state segnalate alla Prefettura di Latina perché trovate in possesso di hashish.

Ma i controlli sono stati effettuati sulla circolazione stradale: hanno interessato 41 veicoli e portato all'identificazione di 74 persone di cui 14 gravate da precedenti di polizia; sono state elevate 4 contravvenzioni al codice della strada. Infine sono state fatte anche due perquisizioni veicolari e domiciliari, controlli a nove soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.