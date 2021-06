Formia: fine settimana di controlli dei carabinieri, raffica di denunce e segnalazioni

Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri nel territorio di Formia. Il servizio, che è stato svolto nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno, è stato finalizzato al contrasto dei reati in genere: sono 5 le persone denunciate, 6 quelle che sono state invece segnalate alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per quanto riguarda i deferimenti, sono scattati per due uomini di 68 e 34 anni per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, poiché fermati mentre erano a bordo delle rispettive auto durante un controllo alla circolazione stradale si sono rifiutati di sottoporsi all’esame alcolimetrico; un 60enne, invece, è stato denunciato per porto illegale di coltello di genere proibito dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri, e una donna di 58 anni per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, poichè nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari è stata sorpresa dai militari all'interno della propria abitazione con altre persone non autorizzate. Infine per un 45enne il provvedimento è arrivato per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e reiterazione alla guida senza patente poichè revocata per essere stato sorpreso alla guida di un'auto già sottoposta a sequestro amministrativo nonché con patente revocata.

Nel corso dell’attività, infine, sono stati controllati 75 veicoli ed identificate 133 persone, di cui 43 gravate da precedenti di polizia; sono state due le multe per violazioni al codice della strada e 6 le perquisizioni personali eseguite.