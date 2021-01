Mancata tracciabilità dei prodotti: locale multato, sequestrati 125 chili di carne e pesce

Nell’ambito delle attività effettuate dai carabinieri della Compagnia di Formia in questo fine settimana, rientrano anche una serie di controlli ad alcuni esercizi commerciali. Il servizio è stato realizzato con la collaborazione anche dei militari del Nas di Latina ed ha permesso di riscontrare una serie di violazioni in materia di sicurezza alimentare.

In particolare, riferiscono dall’Arma, in uno dei locali controllati un dipendente non aveva effettuato il previsto corso di formazione Haccp; la sanzione è stata di 1.000 euro. In un’altra attività, invece, è stata riscontrata la mancata tracciabilità di circa 125 chili di alimenti (prodotti ittici e carni); i prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo mentre per il locale è scattata la sanzione di 1.500 euro.