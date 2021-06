Controlli nei locali della movida a Formia: sanzionato un bar che somministrava alcolici ai minori

Le verifiche da parte degli agenti di polizia di Stato e polizia locale nel corso del fine settimana dopo i diversi interventi di ambulanze per giovani in stato di ubriachezza

Servizi di controllo anti assembramento, nel fine settimana, nelle zone della movida di Formia. Gli agenti del commissariato di polizia sono stati impegnati in una serie di controlli per prevenire situazioni di assembramento in prossimità dei locali. Durante il servizio, coadiuvato anche dagli agenti di polizia locale, sono stati controllati oltre 100 avventori di esercizi pubblici, soprattutto di giovane età-

Particolare attenzione è stata posta al controllo della somministrazione di bevande alcoliche da parte dei bar del centro cittadino a causa dei diversi interventi di ambulanze del 118 che hanno soccorso minori in stato di ubriachezza. Un bar di Largo Paone è stato sanzionato proprio per aver somministrato bevande alcoliche a minori. La sanzione ammonta a 333 euro. Sono ora in corso da parte delcCommissariato ulteriori approfondimenti anche di natura penale.