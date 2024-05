Violazioni urbanistiche, igienico sanitarie e in materia di pubblico spettacolo. E' quanto hanno accertato i carabinieri nel corso di mirati servizi di controllo concentrati nella zona della movida di Formia.

I militari in particolare hanno constatato che in un locale della città era stato organizzato una serata musicale con una band senza la prevista autorizzazione al pubblico spettacolo né la relazione tecnica di impatto acustico per realizzare l'evento. Per queste ragioni sono state elevate sanzioni al titolare dell'esercizio.

In seguito a ulteriori accertamenti, il locale è risultato però anche privo di alcuni requisiti urbanistici e igienico sanitari. Una mancanza che ha portato alla denuncia all'autorità giudiziaria del rappresentante legale della società e di un professionista incaricato della relazione di segnalazione certificata di agibilità che era stata presentata all'ufficio tecnico del Comune di Formia. Il professionista in particolare è sospettato di aver falsamente attestato l'assenza di irregolarità urbanistiche.