Controlli sulla movida a Formia, alcol ai minorenni: sanzioni e denunce

Sono stati intensificati a Formia, nel corso del fine settimana, i controlli nelle zone della movida cittadina, che hanno visto impegnati gli agenti della polizia di Stato, i militari della guardia di finanza e la polizia locale.

L'attenzione si è concentrata in particolare sulla vendita di alcolici ai minori e le ispezioni delle forze dell'ordine hanno consentito di elevare sanzioni a due esercizi pubblici. In un caso in particolare è stata elevata una multa di 333 euro, mentre in un altro il titolare del locale è stato denunciato alla Procura di Cassino per aver somministrato bevande alcoliche a un minore di 16 anni.