Controlli a tappeto: pattuglie sulle strade e ispezioni in esercizi commerciale e sale scommesse

Un vasto servizio di controllo straordinario del territorio è stato messo in campo nel corso del fine settimana a Formia. L'attenzione è stata puntata in particolare sulle zone della città considerate più a rischio, pattugliate dagli equipaggi del commissariato del luogo e della squadra amministrativa con il supporto di due pattuglie del reparto prevenzione provenienti dalla Capitale.

Gli agenti hanno perlustrato il territorio con posti di blocco soprattutto nella zona del quartiere di Torre Mola e nei pressi del centro commerciale Panorama. Sei i posti di blocco organizzati per le strade cittadini, che hanno portato a identificare 223 persone e a fermare 78 veicoli. I poliziotti hanno utilizzato il sistema Mercurio per la lettura automatica delle targhe, che ha consentito di controllare anche i veicoli in transito.

Nel corso del servizio straordinario di controllo, sono state ispezionate due sale scommesse in cui non sono state tuttavia riscontrate irregolarità amministrative. All'interno degli esercizi, sono stati controllati 10 avventori di cui 5 con precedenti di polizia. Un cittadino straniero è stato condotto in ufficio per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.