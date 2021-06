Controlli a tappeto sul trasporto rifiuti: scatta una maxi sanzione per una ditta di Formia

Le verifiche dei carabinieri hanno riguardato il sud pontino, in particolare Formia e Spigno Saturnia. Verifiche su 16 veicoli

Servizio di controllo nel sud pontino sul contrasto di reati ambientali e illecito trasporto di rifiuti sulla rete stradale. Nell'ambito di questo servizio, a Formia e nel comune limitrofo di Spigno Saturnia, i carabinieri, in collaborazione con il gruppo forestale, hanno concentrato l'attenzione sul controllo dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti che transitano sulle arterie di collegamento con i siti di raccolta e smaltimento, in particolare la via Ausente (sp 128) e la 630 Formia-Cassino.

Durante il servizio sono stati fermati e ispezionati 16 veicoli e controllate 17 persone tra titolari e dipendenti di imprese del settore. Nei confronti di una ditta di Formia in particolare, è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.100 euro per la mancata esibizione del formulario di identificazione dei rifiuti necessario per il trasporto.