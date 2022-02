Locale travestito da circolo chiuso dai carabinieri: vendeva bevande e cibo e aveva una sala giochi

Doveva essere soltanto un circolo privato ma in realtà funzionava come un vero e proprio locale con vendita di bevande e alimenti. A individuarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Formia nell’ambito dell’attività di controllo sugli esercizi pubblici mirata proprio a verificare la regolarità delle autorizzazioni, il rispetto della normativa in materia di Covid-19 ed il rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di alcolici ai minori.

I militari hanno scoperto che il circolo che, attraverso il paravento dell’attività ricreativa e culturale, svolgeva in verità una vera e propria attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e di sala giochi senza le prescritte autorizzazioni di polizia. Infatti, all’esito di un accurato controllo della documentazione dell’attività - scaturita da un recente controllo ove furono sorpresi degli avventori non associati al circolo - sono state elevate contravvenzioni per un totale di 17mila euro al titolare dell’Associazione Sportiva, un uomo di Formia, e disposta la chiusura del locale per mancanza di requisiti di sorvegliabilità, agibilità e per il fatto che si trova a meno di 500 metri da luoghi sensibili quali chiesa e scuole.

Nel medesimo contesto sono state elevate contravvenzioni a due persone trovate all’interno di attività commerciale del luogo senza la prevista mascherina per proteggere le vie respiratorie contro la diffusione del Covid elevand loro una sanzione pecuniaria per un totale di 800 euro.