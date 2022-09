Ricettazione, porto di armi e gestione illecita dei rifiuti: raffica di denunce nel sud pontino

Proseguono le attività di controllo dei carabinieri della compagnia di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

Nell'ambito del servizio i militari della tenenza di Gaeta hanno denunciato un 34enne per il reato di ricettazione, dopo averlo trovato in possesso di un mezzo risultato rubato nel 2008. I successivi accertamenti condotti sul veicolo hanno consentito di verificare diversi passaggi di proprietà tra altri soggetti, tre di Minturno e uno di Napoli, tutti ora denunciati per riciclaggio.

A Formia invece i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato un 29enne per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato sorpreso con una chiave da meccanico telescopica in acciaio, che aveva occultato nel pantalone e che i militari hanno sottoposto a sequestro. Una denuncia è scattata, sempre a Formia, anche a carico di un uomo che non aveva rispettato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia.

Nel comune di Santi Cosma e Damiano due uomini sono stati invece scoperti e deferiti in stato di libertà mentre bruciavano rifiuti speciali, tra cui materassi e materiale di plastica, all'interno di un terreno privato. A Gaeta infine due soggetti originari di Napoli sono stati identificati quali autori del furto di un catalizzatore di una Smart di proprietà di una donna del luogo.

