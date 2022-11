Furbetti del reddito di cittadinanza: una coppia lo percepiva abusivamente da quasi un anno

Altre denunce a carico di "furbetti" del reddito di cittadinanza. Questa volta a Formia, dove carabinieri del Norm hanno identificato e denunciato una coppia originaria della provincia di Napoli, lui di 47 e lei di 42 anni anni. Come emerso nel corso dell'accertamento entrambi erano riusciti a ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, ma non avevano comunicato all'Inps informazioni ritenute necessarie relative allo stato detentivo proprio o di familiari conviventi.

Di fatto quindi avevano percepito il denaro indebitamente, in un caso nel periodo compreso tra marzo e settembre 2022 per un totale di 5.450 euro, nell'altro da ottobre ad aprile scorsi per una somma complessiva di 6.877 euro.