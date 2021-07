Tenta di adescare due bambine in spiaggia: 50enne smascherato e denunciato

Un 50enne è stato denunciato dalla polizia a Formia per adescamento di minori. I poliziotti del commissariato sono intervenuti in spiaggia dopo la segnalazione di una lite. Arrivati sul posto sono stati contattati dai genitori di due minorenni che hanno denunciato il tentativo dell'uomo di adescare i loro bambini al mare.

Un racconto, quello dei due genitori, che è stato confermato anche da altri testimoni. Il 50enne, secondo quanto accertato, cercava di instaurare con le bambine un rapporto di fiducia arrivando poi a chiedere a una li loro di stendersi sul lettino accanto a lui.

L'uomo ha cercato di giustificarsi ma gli agenti di polizia hanno potuto verificare una serie di altri precedenti penali specifici a suo carico, come denunce per atti osceni. Il 50enne è stato dunque denunciato in stato di libertà e con foglio di via obbligatorio del questore è stato allontanato dal comune di Formia per tre annil