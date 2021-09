Fermato e trovato con la cocaina, in casa cerca di disfarsi di altre dosi: un arresto e una denuncia

Nell'ambito di servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri del Norm sezione operativa della compagnia di Formia hanno arrestato un uomo di 57 anni e denunciato una donna di 54 per detenzione ai finiti di spaccio.

L'uomo, fermato mentre era alla guida di una moto, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, suddivisa in dosi opportunamente occultate all'interno di un marsupio. La successiva perquisizione domiciliare operata dal personale dell'Arma ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, residui di cocaine e la somma in contanti di 1.945 euro considerata provento dello spaccio.

La donna convivente, all'arrivo dei militari in casa, è stata sorpresa mentre cercava di gettare nel water le piccole dosi di cocaina rinvenute. L'intero materiale è stato sottoposto a sequestro.

