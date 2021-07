Controlli antidroga: un 22enne trovato con hashish e marijuana denunciato dalla polizia

Un 22enne di Formia è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti del commissariato di polizia nel corso di un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga. Il ragazzo, già noto per alcuni precedenti specifici, è stato fermato dai poliziotti mentre era alla guida della propria auto ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente, di un bilancino di precisione e di altro materiale per il confezionamento delle dosi.

E' scattata quindi una successiva perqusizione domiciliare che ha consentito di rinvenire un altro bilancino di precisione per pesare le dosi e altre dosi di droga. Complessivamente sono stati scoperti e sequestrati 16 grammi di marijuana e altrettanti di hashish.