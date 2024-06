Falso operatore bancario propone una transazione da 9mila euro: un cittadino cade nel tranello

Accusato di frode informatica, un 24enne di origini calabresi è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. Il malfattore, come accertato dai carabinieri, attraverso una utenza telefonica intestata fittiziamente a un cittadino del Bangladesh, aveva contattato un cittadino di Formia. Fingendosi operatore di un rinomato istituto di credito, aveva proposto all'ignaro cittadino una transazione finanziaria dell'importo di 9mila euro.

La transazione doveva avvenire dal suo conto corrente a una carta ricaricabile di cui aveva fornivo un numero di riferimento. Il cittadino, caduto nel raggiro, ha dato il suo consenso e ha autorizzato l'operazione finanziaria fornendo i suoi codici e le coordinate bancarie. Il denaro sottratto è stato utilizzato dal truffatore per effettuare acquisti sul web.

Quando si è accorto di essere rimasto vittima di un tranello, l'uomo si è rivolto ai carabinieri e i militari sono riusciti a ricostruire che la prepagata era intestata a un giovane calabrese con diversi precedenti per analoghi episodi di truffa. Il monito dell'Arma è di verificare sempre l'attendibilità dell'interlocutore che richiede denaro con bonifico su carte prepagate. In caso di sospetti o di situazioni poco chiare è importante inviare tempestivamente una segnalazione alle forze dell'ordine per scongiurare ogni tentativo di truffa.