Coppia fermata per un controllo: i carabinieri scoprono banconote false da 100 euro

I carabinieri del Norm sezione radiomobile di Formia nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato un uomo di 33 anni del luogo e una donna di 30 residente a Mondragone che fin da subito hanno mostrato un atteggiamento che ha insospettito i militari.

All'atto del controllo, il personale dell'Arma ha notato che la donna, aprendo il portafogli per prendere il documento di identità aveva due banconote da cento euro. I militari hanno chiesto che gli fossero consegnate per valutarne la genuinità e in effetti è bastato toccare le banconote per avvalorare i sospetti. La verifica è proseguita grazie alla collaborazione di una filiale bancaria che ha confermato che le banconote erano false. A carico della donna è scattata dunque una denuncia per detenzione e spendita di monete falsificate, mentre l'uomo si è dichiarato estraneo ai fatti. I carabinieri hanno dunque sensibilizzato alcuni esercenti della zona a dotarsi di macchinette di verifica del denaro e, in caso di verifica di banconote o monete false, a contattare prontamente l'Arma.