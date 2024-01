Scoperta la truffa con l'Rc auto: oscurato il link dell'inserzione pubblicitaria online

Era riuscito a farsi fare un bonifico di 239 euro a fronte della stipula di un contratto assicurativo per Rc auto che però alla vittima era arrivato in modo totalmente difforme. Così i carabinieri della stazione di Formia, al termine di un'attività investigativa condotta attraverso accertamenti informatici, hanno individuato il responsabile di una truffa, un 53enne di origine napoletana, e lo hanno denunciato in stato di libertà per i reati di truffa e falsità in scrittura privata.

Dalle verifiche dei militari è stato infatti possibile appurare che il certificato assicurativo rilasciato alla vittima era del tutto falso e che l’agente assicurativo non era nuovo alle forze dell’ordine, essendo già stato deferito in altre circostanze per gli stessi reati. Gli approfondiimenti dei carabinieri hanno poi permesso di risalire a diverse inserzioni pubblicitarie che lo stesso truffatore aveva diffuso in rete, nello specifico un link per cui l’Arma locale ha richiesto l’oscuramento su autorizzazione dell’autorità giudiziaria di Cassino.