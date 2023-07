Ottiene i domiciliari ma trova la casa affittata ad altri e deve tornare in carcere

Voleva ricominciare una vita ‘normale’ dopo gli anni trascorsi in carcere e aveva scelto un’abitazione di Formia per trascorrere il resto della pena da scontare agli arresti domiciliari ma nel frattempo la casa per la quale aveva preso un accordo era stata data in affitto ad alcuni villeggianti così è dovuto tornare in carcere.

E’ la storia di Antonio Errico, 36 anni, originario di un paese del casertano condannato in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a sei anni e in appello a Napoli a cinque anni per maltrattamenti sulla moglie. Dopo aver trascorso diversi anni in carcere e aver intrapreso un percorso di rieducazione durante il quale si è riavvicinato alla moglie e lavorando in carcere ha inviato puntualmente i soldi ai due figli minori, a maggio il suo legale Giuseppe Guadagno, prendendo atto dei miglioramenti, ha presentato istanza per fargli ottenere i domiciliari. Lui nel frattempo ha trovato una casa a Formia e l’ha bloccata attraverso un accordo telefonico con il proprietario. La Corte d'Appello però ha rigettato l'istanza, così è stato necessario presentare ricorso al Riesame, ma i tempi si sono allungati e solo a giugno i giudici hanno dato il via libera alla scarcerazione di Errico, che una volta scarcerato ha scoperto che la casa nella quale avrebbe dovuto trascorrere gli arresti domiciliari nel frattempo era stata data in affitto ad un gruppo di vacanzieri.

A quel punto è andato per tre giorni in una struttura ricettiva, e nel frattempo non ha trovato un'alternativa, visto che a Formia si è in piena stagione estiva ed è praticamente impossibile trovare case libere. Così l'autorità giudiziaria lo ha riportato in cella. Ora Errico sembra abbia trovato una casa a Venafro, in Molise, quasi al confine con la Campania ed è probabile che lì possa trascorrere i domiciliari e finire di scontare la sua pena.