Noleggiano un’auto, pagano con assegno scoperto e non la restituiscono: denunciati

Truffa e appropriazione indebita sono le accuse a carico di un 50enne e di una 48enne di Castelforte, entrambi individuati e denunciati in stato di libertà dai carabinieri di Formia.

Secondo quanto accertato dai militari la coppia ha noleggiato un’auto consegnando come pagamento un assegno risultato in realtà scoperto. Inoltre alla scadenza del noleggio i due non hanno restituito la vettura che è stata poi recuperata dai carabinieri e sottoposta a sequestro.