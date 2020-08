Formia, escursionisti in difficoltà sul Monte Redentore: i soccorsi con l’elicottero | IL VIDEO

Tre escursionisti in difficoltà sul Monte Redentore a Formia sono stati soccorsi dai vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'elicottero. E’ accaduto nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto. In seguito alla richiesta di aiuto si è attivata al macchina dei soccorsi; necessario l’intervento sul posto anche del Drago 57 del Reparto volo di Roma su indicazione della sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Latina. Qui l’equipaggio ha operato per recuperare i tre escursionisti, poi affidati alle cure del personale sanitario del 118.