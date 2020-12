Fiamme a bordo di un aliscafo, ma è un'esercitazione antincendio al porto di Formia

Fiamme a bordo di un aliscafo della compagnia di navigazione Alicost, impiegato nei servizi di collegamento con le isole pontine, ormeggiato alla banchina Azzurra del Porto Nuovo di Formia: Guardia Costiera, vigili del fuoco e guardia di finanza si sono mobilitati per i soccorsi. Ma la situazione di emergenza era soltanto una simulazione, un’esercitazione per consentire all’autorità marittima di verificare il piano di soccorso in eventi di questo genere e la tempistica di intervento.

L’allarme, scattato intorno alle 10:20 del 16 dicembre, è stato lanciato direttamente dal comandante della nave coinvolta e ricevuto immediatamente dalla sala operativa dell’Ufficio locale marittimo di Formia, che ha subito messo in moto la catena dei soccorsi. Nell’operazione, coordinata dalla Guardia Costiera di Formia, sono stati impiegati via mare, oltre alla motovedetta di polizia marittima, la motobarca dei vigili del fuoco di base a Gaeta e la motovedetta della sezione operativa della Guardia di Finanza, insieme al personale dei servizi tecnico-nautici (ormeggiatori e piloti) del porto.

Per le operazioni via terra sono stati coinvolti, oltre i militari i vigili del fuoco con la squadra antincendio e una pattuglia della polizia locale, che si sono occupati della viabilità all’interno del porto nel corso dell’emergenza. Il pronto intervento dei mezzi e del personale coinvolto ha garantito la buona riuscita dell’esercitazione, che si è conclusa positivamente intorno alle ore 11: