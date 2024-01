Ai domiciliari sfruttava permessi medici per andare al bar: scoperta l'evasione dell'ex finanziere

E' evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava dopo l'arresto avvenuto a maggio del 2022 nell'ambito di un'operazione condotta dal commissariato di polizia di Formia e dalla guardia di finanza su un traffico di droga nel sud pontino. L'uomo è un ex appartenente alle forze dell'ordine, arrestato quasi due anni fa nell'ambito dell'indagine denominata White Fruit, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. In un primo momento era stato sopposto alla misura della custodia cautelare in carcere, successivamente vennero concessi i domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

La nuova attività investigativa condotta dal commissariato di Formia è partita su impulso della stessa autorità giudiziaria, perché l'indagato aveva presentato diverse richieste di permesso per allontanarsi dalla sua abitazione per sottoporsi a delle cure mediche. Così, i poliziotti hanno predisposto un servizio di pedinamento accertando che l'uomo, in violazione dell’autorizzazione ricevuta dall’autorità giudiziaria, anticipava l’orario di visita presso lo specialista e, terminata la visita in pochi minuti, invece di fare immediatamente ritorno a casa si intratteneva nei bar della zona, dove incontrava, fra gli altri, anche pregiudicati.

Dopo circa tre ore di pedinamento, durante le quali i poliziotti hanno registrato tutti gli spostamenti, l'uomo è stato fermato e denunciato per il reato di evsione.