Falsi crediti di imposta con i fondi del Pnrr: per una ditta edile scatta sequestro da 600mila euro e interdizione

Sequestro da 610mila euro e interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali. Il destinatario dei provvedimenti è il titolare di un'impresa edile di Formia.L'indagine, condotta dalla guardia di finanza con il coordinamento della procura di Cassino, è partita da una mirata analisi di rischio svolta sulle imprese beneficiarie dell’incentivo “Formazione 4.0” erogato con i fondi Pnrr e ha consentito di portare alla luce un complesso meccanismo di frode basato sulla creazione ad hoc di crediti d’imposta inesistenti e la successiva compensazione illecita di bonus in sede di versamento delle imposte dovute, con un ingente danno alle casse erariali.

In particolare, l’impresa ha azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo, ricorrendo dal 2019 al 2022 all’istituto della compensazione di crediti d’imposta ritenuti inesistenti, sia relativi ai bonus per le attività di ricerca e sviluppo che per la formazione del personale dipendente prevista dal “Piano Nazionale Industria 4.0”. Dagli accertamenti è emerso però che diversi dipendenti della società non avevano mai effettuato attività formativa e che la società non aveva effettuato attività di ricerca e sviluppo. L’ammontare dei crediti d’imposta del tutto inesistenti, compensati tramite il modello F24, è risultato essere pari a 550.687 euro.

Gli investigatori delle fiamme gialle hanno lavorato ascoltando testimoni ed effettuando mirate perquisizioni personali, locali e telematiche e riscontri dinamici sul territorio. Una fitta attività di indagine che ha consentito di raccogliere elementi per ipotizzare la falsità della documentazione contabile e fiscale predisposta dall’impresa formiana, con lo scopo di creare informazioni utili ad ostacolare eventuali attività di accertamento da parte del Fisco. Per raggiungere questo obiettivo la società si è avvalsa anche di numerose figure professionali quali revisori legali, ingegneri e società di consulenza, che, all’occorrenza hanno elaborato e predisposto attestati e certificazioni risultati inattendibili, riuscendo a implementare un impianto documentale che attestava l’esecuzione delle attività agevolate che hanno originato i crediti d’imposta inesistenti. Sul registro degli indagati figurano dunque otto persone, che hanno agito in concorso con il titolare dell'impresa edile. Nella contabilità dell'azienda sono state scoperte anche fatture per operazioni inesistenti utilizzate in dichiarazione per evadere imposte sui redditi e Iva per un ammontare complessivo di 58.300 euro.

Gli elementi investigativi raccolti hanno portato il gip del tribunale di Cassino a disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di denaro o di altri beni corrispondente alla domma 610.000 euro e ad applicare la misura interdittiva nei confronti del rappresentante legale della società beneficiaria della frode.