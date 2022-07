Giravano in città e adescavano anziani per derubarli

Sono state sorprese mentre cercavano di avvicinare uomini anziani, con ogni probabilità con l'intento di adescarli e sottrargli denaro, ma sono state sorprese dalla polizia. Il questore di Latina ha emesso un foglio di via obbligatorio a carico di due donne straniere, con numerosi precedenti di polizia a carico e ritenute pericolose.

Si tratta di una 19enne e di una 33enne, rintracciate in luoghi diversi rispettivamente dai carabinieri della stazione di Formia e dal commissariato di polizia di Fondi. Ora non potranno più fare ritorno nei due comuni del sud pontino. Nei quartieri in cui sono entrate in azione era stato segnalato il fenomeno della prostituzione da parte di giovani donne stranieri e si sono registrati inoltre numerosi furti sulle auto in sosta di proprietà di cittadini che utilizzano treni e autobus.