Formia, furto in un autolavaggio: i carabinieri incastrano un giovane di 20 anni

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri a Formia perché ritenuto responsabile di un furto messo a segno all’interno di un autolavaggio. I fatti risalgono alle scorso 26 settembre e le indagini condotte dai militari della locale stazione hanno portato al ragazzo di Gaeta.

Il giovane è stato identificato anche grazie al riconoscimento da parte della vittima. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 20enne, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si è impossessato di un borsello lasciato incustodito sopra una slot cambia monete dell’autolavaggio, rubando circa 100 euro.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.