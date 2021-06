Furto sventato al centro commerciale di Formia: quattro denunce. Sequestrata la refurtiva

Quattro denunce a Formia per furto aggravato e ricettazione. I carabinieri del Norm hanno sorpreso quattro cittadini di nazionalità rumena, in Italia senza fissa dimora, dai 19 ai 35 anni, a bordo di un'auto intestata a un altro connazionale parcheggiata nei pressi del centro commerciale Itaca. All'interno erano stati sistemati diversi oggetti, tra cui bottiglie di champagne di prestigiose parche, prodotti per la pulizia della casa e della persona e poi scarpe griffate del valore di 600 euro che erano state rubate poco prima in un negozio dello stesso centro commerciale.

I quattro uomini sono stati prontamente fermati, identificati e denunciati all’autorità giudiziaria. Le scarpe sono state restituite al legittimo proprietario, il titolare del negozio di scarpe, mentre la restante refurtiva è stata sottoposta a sequestro penale. A loro carico è stato richiesto a che il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Formia per un periodo di tre anni.