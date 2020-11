Ruba il portafoglio da una giacca poggiata sulla sedia, rintracciato e arrestato

Ha rubato il portafoglio dall’interno di una giacca appoggiata allo schienale della sedia approfittando della distrazione momentanea del proprietario seduto al tavolino di un chiosco bar e si è allontanato velocemente.

E’ accaduto a Formia dove i poliziotti del Commissariato di Formia, ricevuta la segnalazione e dopo avere visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del locale sono riusciti a individuare l’autore del furto e ad arrestarlo recuperando buona parte del contenuto del portafogli.

Si tratta di S.A., 29 anni, che è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima davanti al Tribunale di Cassino per furto aggravato.