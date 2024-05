Ruba nel supermercato e nasconde la merce sotto i vestiti ma viene beccata dalla sicurezza

Era stata notata dalla sicurezza mentre si aggirava con atteggiamento sospetto fra gli scaffali di un supermercato di Formia e quando è stato bloccata dai carabinieri è stata trovata in possesso della merce appena rubata e nascosta negli indumenti che indossava.

Così una ragazza di 20 anni di etnia rom, originaria di Frosinone e proveniente da un campo nomadi di Napoli, è stata arrestata per il reato di furto aggravato. I militari del Norm sono intervenuti dopo la segnalazione del personale addetto alla sicurezza dell'ipermercato, hanno identificavano la donna e l'hanno perquisita trovando diversa merce che aveva appena rubato dagli scaffali.

La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita agli esercenti, mentre la ragazza è stata arrestata in flagranza. A suo carico i militari hanno anche emesso l'ulteriore misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Formia, per scongiurare il pericolo di reiterazione dei reti sul territorio.