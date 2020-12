Ruba bottiglie di whisky per 180 euro in un supermercato: scoperto e denunciato

Un cittadino di nazionalità francese di 54 anni, domiciliato a Formia, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia locale per furto.

L'uomo era entrato in un esercizio commerciale della zone e aveva rubato, tra gli scaffali, alcune bottiglie di whisky per un valore totale di 180 euro. La merce è stata recuperata e riconsegnata al titolare del negozio mentre il 54enne è stato denunciato in stato di libertà.